Шампионката от US Open се завърна на корта с победа

Това беше 14-а поредна победа за 19-годишната канадка, която спечели последователно трофеите на родна земя в Торонто през август и на "Флашинг Медоус" в Ню Йорк на 7 септември.

Victory in three sets! @Bandreescu_ triumphs over Sasnovich, 6-2,2-6,6-1 #ChinaOpen pic.twitter.com/dxATRiUgfM — WTA (@WTA) 30 септември 2019 г. Андрееску навакса ранно изоставане от 0:2 и със серия от шест поредни гейма взе първия сет. Във втората част Саснович изравни след поредица от четири гейма, но в решаващия трети сет канадката доминираше и стигна до успеха.



Тя ще играе срещу Елизе Мертенс (Белгия) във втория кръг. Bianca + Beijing =



Bianca Andreescu is back in action and that footwork is looking fiiiiiine. She'll play her first tournament since winning the @usopen next week. Can #SheTheNorth keep the win streak alive?



