Край на 30-месечната "суша" за Шон Мърфи

Магьосника грабна чек за 150 000 паунда, като за първи път от 2017-а в Гибралтар печели ранкинг турнир. Оттогава той шест пъти стигаше до финали, но така и не успяваше да преодолее последното препятствие. Сезон 2018/19 бе определен от самия 37-годишен майстор на щеката за “най-слабия в кариерата” му, но от началото на сегашната кампания Мърфи стигна до финала в Международния шампионат и Шанхай Мастърс, като вече има трофей от силната надпревара в Гуанжоу.

Естествено, Магьосниак си заслужи и място в предстоящия много силен турнир “Шампион на шампионите”, както и почти сигурно място в престижните три събития от сериите “Coral”. Toй се изкачи и до осмо място в световната ранглиста.



Уилямс на 44 години можеше да стане най-възрастният ранкинг шампион, откакто сънародникът му Дъг Маунтджой спечели Класик през 1989 година (46-годишен). Той не можа и да грабне 23-ата си ранкинг титла, както и първа от World Open 2018. Все пак, той взе чек за 75 хиляди паунда.

