Рубльов знае как да неутрализира бекхенд с една ръка

Rublev is ALL OVER the place today



@ChinaOpen live on @TennisTV pic.twitter.com/J2gYhpzqmr — ATP Tour (@ATP_Tour) September 30, 2019

Рубльов се намира в отлична форма и стигна четвъртфиналите на три от последните четири турнира, в които участва (в два от случаите бе спрян от Даниил Медведев), а на US Open бе спрян на осминафиналите от Матео Беретини.

Rublev in Beijing pic.twitter.com/6QVX8OhymE — Amanda_W (@lynyoyo1993) September 30, 2019

С 12 победи в последните си 16 мача руснакът индикира, че отново ще си затвърди мястото в елита на спорта, което позагуби след контузиите в рамото и китката, които доведоха и до спад в представянето му на корта.

WOW, this is pretty cool. Seem Chinese fans have given Andrey a lot of love. Hope him have fun there pic.twitter.com/uSWriXn8Bg — Rublev Family (@andreyrublevfan) September 29, 2019

