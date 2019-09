Волейбол Слободан Ковач изведе Сърбия до златото в Европа, след като пое “плавите” само преди месец 30 септември 2019 | 11:09 - Обновена 0



Така 8 години по-късно Сърбия отново грабна титлата на Стария континент. По пътя съм към златото сърбите спечелиха всичките с 9 мача на Евроволей 2019. Дори и самите играчи още не могат да повярват, че са очаквали такъв успех, след като по-рано се провалиха в Лигата на нациите (11-о място) и записаха неуспех в олимпийската квалификация.



На 11 август в италианския град Бари в решаващия мач Сърбия загуби катастрофално от Италия с 0:3 и не се класира за участие на Олимпийските игри в Токио 2020.Само след няколко дни Сръбската федерация по волейбол освободи селекционера Никола Гърбич. При Гърбич “репрезентацията” пропусна Олимпийските игри в Рио 2016.

Какво направи Ковач, за да преобрази тима на Сърбия? "Играхме като отбор. Това е, което Боба направи с нас. Ние бяхме длъжни да умрем един за друг на игрището - това бе единствения възможен начин да побеждаваме. Ние това и показахме от първия до последния момент", заяви след финала диагоналът Александър Атанасийевич.

Слободан Ковач подобри атмосферата в колектива и намали напрежението, което играчите чувстваха при Никола Гърбич. Единственото, което Бобан промени, бе двама играчи в основната шестица, което за волейбола си е съществено. Гърбич на олимпийската квалификация в Бари използва блокировача Петър Кързманович и посрещача Марко Ивович, а Ковач на тяхно място на Евро 2019 разчиташе на Марко Подрасчанин и Неманя Петрич.

Не е тайна, че Петрич е любимец на треньора. Където и Ковач да е работил (Перуджа, Халкбанк, Белогорие), Неманя винаги е бил там. И обичайно винаги е оправдавал доверието, което му се гласува. На това Евро 2019 Петрич бе капитан на Сърбия и игра великолепно във финалния мач, показа отлично посрещани и заби най-трудните и важни топки в атака. Точно след атака и ас на Петрич дойде победата на Сърбия в 4-ия гейм и мача.

"Когато жена ми ме помоли да отидем на ваканция след завръщането ни от Европейското първенство, очаквайки това да стане по-бързо, отколкото се оказа, аз й казах, че не съм сигурен кога ще успеем. Затова когато се върнем сега, трябва да отидем веднага. Вярвах в това", заяви щастливият Ковач след финала.

Сега Слободан и неговите момчета действително ги очакват прием от най-важните хора в Сърбия. Тази вечер в Белград се очаква титлата на “плавите” да бъде чествана на най-големите площади в столицата на Западните ни съседи. View this post on Instagram ...dreams come true. A post shared by Aleksandar Atanasijevi (@atanasijevic_fp) on Sep 29, 2019 at 10:20pm PDT

