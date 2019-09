Тенис Новак Джокович стана сумист, загуби първия си мач след US Open 30 септември 2019 | 09:38 - Обновена 0



Ноле не само получи възможността да гледа пенсионирали се професионални сумо бойци по време на “кейко” или сутрешната им тренировка, но и сам стъпи на дохиото, за да научи някои основни хватки.

Ready? Play. @DjokerNole | @rakutenopen pic.twitter.com/Rxe0daarnA — ATP Tour (@ATP_Tour) 30 септември 2019 г. “Това е страхотно изживяване. Никога преди не съм опитвал нещо подобно. Това е един от най-популярните спортове в Япония, заяви Джокович. - В разговор с баща ми вчера по телефона му казах, че ще имам възможност да се срещна със сумисти. Двамата с него си припомнихре как преди много години у дома гледахме и подкрепяхме Акебоно, който стигна до ранг “йокозуна”.”

“Чувствам се леко извън форма. Мисля, че трябва да понатрупам няколко килограма и ще съм готов да се състезавам. Може би трябва да увелича тройно теглото си”, пошегува се Джокович.



Носителят на 16 титли от "Големия шлем" отдаде уважение на професионалните сумисти заради тяхната техника и сила на дохиото, но това не беше всичко, което впечатли Джокович.



“Доста е впечатляваща тяхната гъвкавост. Не мислех, че те са толкова гъвкави, защото все пак това е спорт в тежка категория. Но виждам, че те обръщат много внимание на мобилността на ставите си и гъвкавостта, което им позволява да са пъргави в своите движения, доколкото теглото им го позволява.

Междувременно, Новак Джокович се завърна на корта за първи път след US Open с поражение. В мач от първи кръг на двойки в Токио той и неговият сънародник Филип Крайнович отстъпиха на опитната двойка Мате Павич и Бруно Соареш след 2:6, 6:4, 3:10.

ATP Tokyo: Novak Djokovic and Filip Krajinovic beaten by No. 4 seeds https://t.co/9MwWJxZwqM pic.twitter.com/CzoCZqkuIE — Tennis World English (@TennisWorlden) 30 септември 2019 г. Последният официален мач на Джокович беше загубата от Стан Вавринка на US Open, която дойде след отказване на сърбина в началото на третия сет. Имаше дори съмнения, че Ноле може да се подложи на операция, но в крайна сметка той се завърна за турнира в Токио.



