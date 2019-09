Тенис Очаквайте на живо: Григор Димитров - Андрей Рубльов 30 септември 2019 | 06:35 0



копирано



Hi @GrigorDimitrov pic.twitter.com/APDxlHo1cn — Jade (@dimirevs) September 29, 2019

Григор и Рубльов са играли досега три пъти помежду си и българинът води с 2:1 победи. Първият им двубой бе във втори кръг на US Open 2017, когато леко изненадващо руснакът спечели със 7:5, 7:6(3), 6:3. През 2018-а на Australian Open обаче Гришо надделя с 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, а същата година в залата в Ротердам Димитров бе победител с 6:3, 6:4, а впоследствие се класира за последния си досега финал, където отстъпи на Роджър Федерер.

Andy Murray, Dominic Thiem and Grigor Dimitrov at players party in Beijing pic.twitter.com/bYYNldJ2cT — Andy Murray Fan Club (@MagicMurrayFans) September 29, 2019

Димитров за седми път участва в китайската столица и най-доброто му постижение е финал през 2016-а, до който стига след паметна победа над Рафаел Надал и впоследствие отстъпва на Анди Мъри в битката за трофея с 4:6, 6:7(2). Миналият сезон Григор стигна до втори кръг след успех над Тенис Сандгрен и поражение от Душан Лайович и съответно има да защитава 45 точки за световната ранглиста.

Strong jackets game, @StefTsitsipas & @GrigorDimitrov pic.twitter.com/JyjuUMNwi8 — China Open (@ChinaOpen) September 29, 2019

Рубльов се намира в подем тази година и игра четвъртфинали в три от последните си четири турнира, а на US Open също направи добро впечатление и стигна втората седмица, като Матео Беретини го спря на 1/8-финалите. Той попадна в топ 8 на "Мастърс"-а в Синсинати (загуба от Даниил Медведев), на АТР 250 в Уинстън-Сейлъм (загуба от Денис Шаповалов) и на АТР 250 в Санкт Петербург (отново загуба от Медведев). 21-годишният руснак е 36-и в световната ранглиста, като е спечелил 1 титла в кариерата си - от сериите АТР 250 в Умаг (клей) през 2017-а. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу Андрей Рубльов в първия кръг от турнира от сериите АТР 500 в Пекин. Двубоят е първи на корт "Диамант" и ще започне в 07:30 часа наше време, като ще се излъчва пряко по спортните канали на А1.Григор и Рубльов са играли досега три пъти помежду си и българинът води с 2:1 победи. Първият им двубой бе във втори кръг на US Open 2017, когато леко изненадващо руснакът спечели със 7:5, 7:6(3), 6:3. През 2018-а на Australian Open обаче Гришо надделя с 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, а същата година в залата в Ротердам Димитров бе победител с 6:3, 6:4, а впоследствие се класира за последния си досега финал, където отстъпи на Роджър Федерер.Димитров за седми път участва в китайската столица и най-доброто му постижение е финал през 2016-а, до който стига след паметна победа над Рафаел Надал и впоследствие отстъпва на Анди Мъри в битката за трофея с 4:6, 6:7(2). Миналият сезон Григор стигна до втори кръг след успех над Тенис Сандгрен и поражение от Душан Лайович и съответно има да защитава 45 точки за световната ранглиста.Рубльов се намира в подем тази година и игра четвъртфинали в три от последните си четири турнира, а на US Open също направи добро впечатление и стигна втората седмица, като Матео Беретини го спря на 1/8-финалите. Той попадна в топ 8 на "Мастърс"-а в Синсинати (загуба от Даниил Медведев), на АТР 250 в Уинстън-Сейлъм (загуба от Денис Шаповалов) и на АТР 250 в Санкт Петербург (отново загуба от Медведев). 21-годишният руснак е 36-и в световната ранглиста, като е спечелил 1 титла в кариерата си - от сериите АТР 250 в Умаг (клей) през 2017-а. 0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 426

1