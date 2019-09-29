Виктория Волей ще участва в турнира "Купата на Пловдив"

Ръководството на Виктория Волей (Пловдив) прие поканата да участва в четиристранния турнир "Купата на Пловдив", който ще се проведе на 4, 5 и 6 октомври в зала „Строител“.

Домакин на надпреварата е новоучреденият ПСК Локомотив (Пловдивски Спортклуб Локомотив). Освен двата пловдивски клуба, другите участващи отбори са Берое (Стара Загора) и ВК Етрополе. В състезанието ще се играе по системата „всеки срещу всеки“ в 3 от 5 гейма.



Ето и пълната програма на турнира "Купата на Пловдив":

4 октомври (петък):

17:00 Виктория Волей (Пловдив) - Берое (Стара Загора)

18:45 Церемония по откриване

19:00 ПСК Локомотив - ВК Етрополе

5 октомври (събота):

16:00 Берое (Стара Загора) - ВК Етрополе

18:00 ПСК Локомотив - Виктория Волей (Пловдив)

6 октомври (неделя):

16:00 Виктория Волей (Пловдив) - ВК Етрополе

18:00 ПСК Локомотив - Берое (Стара Загора)

19:45 Церемония по закриване