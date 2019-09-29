Виктория Волей ще участва в турнира "Купата на Пловдив"

Домакин на надпреварата е новоучреденият ПСК Локомотив (Пловдивски Спортклуб Локомотив). Освен двата пловдивски клуба, другите участващи отбори са Берое (Стара Загора) и ВК Етрополе. В състезанието ще се играе по системата „всеки срещу всеки“ в 3 от 5 гейма.
Ето и пълната програма на турнира "Купата на Пловдив":
4 октомври (петък):
17:00 Виктория Волей (Пловдив) - Берое (Стара Загора)
18:45 Церемония по откриване
19:00 ПСК Локомотив - ВК Етрополе
5 октомври (събота):
16:00 Берое (Стара Загора) - ВК Етрополе
18:00 ПСК Локомотив - Виктория Волей (Пловдив)
6 октомври (неделя):
16:00 Виктория Волей (Пловдив) - ВК Етрополе
18:00 ПСК Локомотив - Берое (Стара Загора)
19:45 Церемония по закриване
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