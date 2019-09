Варди парти, Лестър прегази Нюкасъл

Leicester 5-0 Newcastle: Jamie Vardy doubles Leicester's lead after being played in by Harvey Barnes, Isaac Hayden was shown a straight red card for an awful foul on Dennis Praet. Paul Dummett inadvertently turned Praet's attempted cross into his own net. pic.twitter.com/IAo6pyjxoI — Lilian Chan (@bestgug) September 29, 2019

2 - Since the start of last season, Newcastle midfielder Isaac Hayden is the only player to have been shown more than one straight red card in the Premier League. Reckless. pic.twitter.com/3a82nu2eFK — OptaJoe (@OptaJoe) September 29, 2019

13 - Since Brendan Rodgers’ first match with Leicester in March, Jamie Vardy has scored more Premier League goals than any other player; netting 13 times in 17 appearances. Unleashed. pic.twitter.com/XRMY7hgL4y — OptaJoe (@OptaJoe) September 29, 2019

Лестър продължи с великолепното си представяне от началото на сезона. Отборът на Брендън Роджърс отнесе Нюкасъл с 5:0 и се върна на трето място в класирането, като изостава само на две точки от втория Манчестър Сити Рикардо Перейра откри резултата в 16-ата минута. "Свраките" се държаха до почивката, но в 43-ата минута Айзък Хейдън получи червен картон за опасно влизане в краката на Прает и това до голяма степен реши мача. През второто полувреме "лисиците" бяха господари на терена, а Джейми Варди се развихри. Нападателят реализира две попадения в рамките на 10 минути, а между тях Дъмет си отбеляза автогол. В самия край на срещата Ндиди оформи крайното 5:0.Така Лестър записа четвърта победа в последните си пет шампионатни мача, като тимът има само една загуба във всички турнири от началото на сезона. Големият тест за Брендън Роджърс и играчите му обаче ще бъде след седмица, когато те гостуват на бившия му отбор Ливърпул Ситуацията в Нюкасъл пък става все по-тревожна с всеки изминал кръг. Отборът е на предпоследно място с пет точки, бъдещето на мениджъра Стив Брус е неясно, а и отново се заговори за смяна на собствеността на клуба.Днес "лисиците" бяха без един от основните си играчи - Джеймс Мадисън , който не успя да се възстанови от контузия в глезена. Въпреки това тимът нямаше проблеми да създава положения. Лестър отново се представи на ниво и в защита. Отборът има само пет допуснати гола в първенството от началото на сезона, като води по този показател заедно с лидера в класирането Ливърпул.Лестър контролираше събитията на терена от първата минута под дъжда на "Кинг Пауър Стейдиъм". Още в третата минута Айосе Перес стреля от добра позиция, но ударът му не затрудни Дубравка. Гостите бяха по-агресивни от очакваното в началото и правеха опити да направят нещо на контраатаки, които не изглеждаха безопасни."Свраките" обаче много лесно позволяваха на съперника да пробива дефанзивната им линия. В 16-ата минута цялата защита изгледа Рикардо Перейра. Бранителят проби и с прецизен удар откри резултата. Секунди по-късно другият краен бранител Бен Чилуел бе близо до втори гол за домакините. Той се озова сам срещу вратаря на гостите, но опитът му да го преодолее не бе успешен.Тимът на Стив Брус се държеше в мача, но на косъм, тъй като домакините продължава да създават положения. Интригата в мача реално приключи малко преди почивката, когато Айзък Хейдън получи червен картон и напусна терена. Той игра с топката, но влезе много остро в краката на Денис Прает . В самия край на първата част Харви Барнс можеше да удвои преднината на Лестър, но стреля над вратата.След почивката отборът на Брендън Роджърс се възползва от численото си преимущество и се развихри. В 54-ата минута Джейми Варди направи 2:0, след като преодоля Дубравка на близкия ъгъл след подаване на Барнс. Малко по-късно автогол на Дъмет увеличи аванса на “лисиците”. Домакините имаха тотално превъзходство и редяха атака след атака. След няколко пропуска дойде и следващото попадение. Олбрайтън великолепно намери Варди и той с глава отбеляза втория си гол в мача.Лестър продължи с атаките, но постепенно намали темпото. Тилеманс удари гредата в 74-ата минута, а в края Ндиди също се разписа за крайното 5:0.