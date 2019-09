Тенис Трета титла в кариерата на Алекс де Минор 29 септември 2019 | 17:29 - Обновена 0



Австралиецът Алекс Де Минор спечели турнира по тенис на твърди кортове в Чжухай (Китай) с награден фонд 1 милион долара. Поставеният под номер 7 Де Минор се наложи на финала над французина Адриан Манарино със 7:6(4), 6:4 след малко повече от два часа игра. 20-годишният австралиец сервира много солидно и не даде нито една възможност за пробив на съперника по пътя към третата си титла за сезона след Сидни и Атланта и общо трета в кариерата му. De Minaur with his Zhuhai trophy.

Huge congratulations to u @alexdeminaur pic.twitter.com/pLnQLeedzB — Mehedi Hasan Shawon (@SportsBoyShawn) September 29, 2019 С успеха той ще се изкачи на 25-ото място в световната ранглиста, като ще изпревари с позиция българина Григор Димитров. Де Минор реализира обрат в тайбрека на първия сет, като от 2:4 точки той спечели пет поредни разигравания, за да поведе в резултата. Във втората част австралиецът успя да реализира единствен пробив в десетия гейм след 12 пропуснати възможности преди това в мача, с което триумфира. 31-годишният Манарино през юни спечели първата си титла в Хертогенбош на трева, а днес игра осмия си финал на ниво ATP. Alex De Minaur wins the Zhuhai Championships final, defeating Adrian Mannarino 7-6 6-4



He now becomes Australia's No. 1 ranked Male tennis player and it is his 3rd ATP Title for the year after winning in Sydney and Atlanta.



#ATP #ZhuhaiChampionships



: @TennisTV pic.twitter.com/oxDLHoFSUA — Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) September 29, 2019

