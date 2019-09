Буфон: Допреди два мача не знаех, че съм стигнал Малдини

Вратарят на Ювентус Джанлуиджи Буфон изказа задоволството си от факта, че вече е италианският футболист с най-много мачове за клубен отбор - 903. Също така, той призна, че допреди два двубоя не е предполагал колко близо е бил до постижението на досегашния рекордьор Паоло Малдини, изиграл 902 срещи за Милан

“Това е огромно удоволствие. Не знаех колко близо бях до този рекорд допреди два мача. Разбрах го в предишния ми двубой, когато ми казаха, че съм се изравнил с Паоло. Това ме прави много щастлив и горд с постигнатото. Както казах и преди, радостен съм, защото стигнах дотук все още като играч на високо ниво. Мисля, че това мога да кажа, без да съм самонадеян. Затова бих искал да благодаря на семейството и съпругата ми, които винаги са били доброжелателни към мен. Но мога да отбележа, че и моето усилие има принос за всичко това”, коментира Буфон.

1 Buffon: 903

2 Maldini: 902



Gianluigi Buffon broke the record for the most senior appearances made by an Italian footballer yesterday pic.twitter.com/DAqymnfzP2