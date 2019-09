Лека атлетика Кенениса Бекеле остана на 2 секунди от световния рекорд в маратона 29 септември 2019 | 16:11 - Обновена 0



Етиопецът Кенениса Бекеле остана на 2 секунди от световния рекорд в маратона, след като спечели надпреварата в Берлин с 2:01:41 часа. Носителят на световни и олимпийски титли на 5000 и 10 000 метра изпусна за съвсем малко да коригира върховото постижение на планетата, поставено от кениеца Елиуд Кипчоге (2:01:39) на същото трасе през миналата година. С постижението 37-годишният етиопец излезе на второ място във вечната ранглиста на дисциплината.“Много съжалявам. Не съм късметлия. Но все още мога да го направя. Не се отказвам”, каза Бекеле. До днес неговият най-добър резултат в маратона беше 2:03:03 минути и беше поставен на Берлинския маратон през 2016 г.Кипчоге пропусна състезанието в германската столица, тъй като се готви за опита да атакува бягане под 2 часа в маратон във Виена на 12 октомври.Победата при жените в Берлин извоюва Ашете Бешеле с 2:20:14 часа. 0



