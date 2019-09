Бокс Уайлдър дава реванш на Ортис на 23 ноември 29 септември 2019 | 15:27 - Обновена 0



копирано





Уайлдър миналия март победи Ортис с нокаут в 10-ия рунд. Тогава обаче самият Деонтей в седмия рунд бе на прага на нокдаун.

Wilder vs. Ortiz Rematch Official, November 23, MGM Grand https://t.co/Z3GOHqBKOH pic.twitter.com/oc7I5BNpk5 — BoxingScene.com (@boxingscene) September 28, 2019

В случай на победа се очаква Уайлдър да има втори двубой догодина срещу бившия световен шампион Тайсън Фюри. IT'S ON. AGAIN.



Deontay @BronzeBomber Wilder will defend his WBC world heavyweight belt in a rematch against Luis Ortiz.#WilderOrtiz2 coming to FOX PPV on November 23! pic.twitter.com/vpzpDgUpTd — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 28, 2019 Шампионът на WBC в тежка категория Деонтей Уайлдър ще проведе реванш с кубинеца Луис Ортис на 23 ноември в Лас Вегас (САЩ).Уайлдър миналия март победи Ортис с нокаут в 10-ия рунд. Тогава обаче самият Деонтей в седмия рунд бе на прага на нокдаун.В случай на победа се очаква Уайлдър да има втори двубой догодина срещу бившия световен шампион Тайсън Фюри.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 251

1