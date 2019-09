Джърмейн Дефоу катастрофира

Английският футболист Джърмейн Дефоу бе замесен в автомобилна катастрофа след победата на неговия тим Глазгоу Рейнджърс срещу Абърдийн (5:0), но не е сериозно ранен при инцидента, потвърди клубът.

Jermain Defoe has been involved in a car accident in the last half an hour. pic.twitter.com/byZJPaaF8p