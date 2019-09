Англия Фернандо Йоренте пред Стоичков: Силите във футбола са много изравнени (видео) 29 септември 2019 | 14:09 - Обновена 0



- Фернандо, много благодаря, че се съгласи да ни приемеш тук в Англия, защото е много трудно човек да стигне при теб. Много студ, дъжд…, но ето най-накрая сме тук. Как си?

- Добре съм! Удоволствие е за мен, че сте тук.

- Как се чувстваш?

- Щастлив! Доволен съм, че мога да ви посрещна и да те видя, Христо. Правилно каза, че времето е малко променливо, но това е характерно за Острова. Продължаваме да тренираме здраво и съм щастлив в този велик клуб – Тотнъм. Имаме уникална тренировъчна база, не знам дали ти е останало време да я видиш. Същото се отнася за хотела ни и за новия ни стадион. Не мога да изразя възхищението си от всичко това и най-важното, че съм част от тима от Северен Лондон. Имам огромно желание да дам най-доброто от себе си за Тотнъм, защото усещам, че между нас има специална връзка. Всички сме изпълнени с ентусиазъм и сме сигурни, че ще изпитваме само положителни емоции.



- Започна много млад в Билбао. Ако си спомням добре, някъде през 2005 или 2006 г. Какво си спомняш от детството ти? Поколението тогава беше наистина силно за Атлетик.

- Да, така е. Измина много време от 2005 година, когато дебютирах в Атлетик (Билбао). Тогава треньор ни беше



- Точно това исках да те питам. Играл си с толкова много момчета и в Атлетик, и в националния отбор. Но ти си Фернандо Йоренте, световен и европейски шампион. Това промени ли живота ти, Фернандо?

- Аз съм си същия като преди, но е логично нещата да са по-различни. Хората вече те разпознават. Където и да отидеш, няма как да минеш незабелязан. Най-вече в Испания. Онези години бяха наистина славни за испанския футбол. Все пак спечелихме световната титла за първи път в историята ни. Да бъдеш един от тези 23-ма избраници на съдбата е нещо наистина чудно и ще остане в спомените на всички наши сънародници.



- Във велик клуб си, имаш един от най-добрите треньори без никакво съмнение – Маурисио Почетино. Какви са съветите, които ти дава един бивш играч, приятел?

- Знаеш ли за една много интересна случка?



- Коя?

- Ами, аз дебютирах точно срещу него. През 2005 година първият ми мач с Атлетик в Ла Лига беше точно срещу него. На всичкото отгоре той ме пазеше. А аз за първи път излязох като титуляр. Това е наистина уникално, защото 14 години по-късно той е моят треньор. Много съм доволен. Настина правим нещата добре и професионално. Той работи неуморно. Всички в Тотнъм го правят още от момента, в който пристигнах. А иначе той самият наистина промени клуба с идването си. Тук е вече четири или пет сезона. През последните години наистина успя да вдигне неимоверно много нивото на клуба. Единственото, което може би ни липсва е да спечелим някаква титла. Дано го постигнем скоро, защото го заслужаваме. Работим неуморно и вървим по правилния път. Просто ни трябва малко време. Мисля, че ако продължаваме така, ще го постигнем със сигурност.



- Фернандо, в една и съща съблекалня си с Хари Кейн – голмайсторът от последното световно първенство. Наистина ли е толкова важен за отбора ви, защото всички знаем как освободено играе човек, когато може да разчита на хора като него. По-лесно ли е на терена, когато той е с вас?

- Хари Кейн е истински професионалист. Бих могъл да кажа спокойно, че в момента той е един от най-добрите централни нападатели в света. И това е не само заради головете, които вкарва, но и заради цялостния му принос за отбора. Мощта му, всичките му качества, погледът върху играта… Мен лично най-много ме впечатлява невероятният му голов нюх и това как успява да нанесе винаги завършващ удар от всяка позиция за хилядни от секундата. Изпреварва защитника и винаги успява да изпрати топката на място, където вратарят няма как да я стигне. Играч, от когото всички ние учим много, а той все още е млад.



- На 26 години e.

- Мисля, че можем да очакваме още много от него и със сигурност ще стигне далеч, ако продължава така.



- Тотнъм беше наистина готов за битка тази година. Пропусна да стане шампион на Англия и загуби финала в Шампионска лига…

- Да, за съжаление не успяхме да постигнем големите си цели, но това не ни дава повод да се отчайваме. Имаше и обективни причини – контузиите в края на сезона на водещи футболисти. Въпреки това съставът се представи добре. Бяхме близо до



- Играл си и в друг силен отбор – Ювентус. Там беше две години. Познаваш тима, а и там вече е Кристиано. Мислиш ли, че имат шансове да спечелят Шампионската лига?

- Мисля, че да. Юве винаги е фаворит. Притежават силен отбор и едни от най-силните футболисти в света. Спомена за



- Мечтаеш ли един ден да спечелиш Шампионската лига? Всеки го мечтае, но като познавам характера ти на победител…

- Разбира се, че това е голямата ми цел. Вече съм бил световен и европейски шампион. Да ликувам с купата с „големите уши“ ще е сбъдната мечта за мен. След 2015 г., когато загубих с Ювентус финала срещу



- Много благодаря, Христо! Желая ти най-доброто, защото си много точен и добър човек. Истински баск. Имам много приятели оттам. Желая ти най-доброто, защото играеш в отбор-победител и имаш треньор, който знае как да влезе в битка. А на теб лично ти пожелавам да спечелиш Шампионска лига.

- Много благодаря, Христо!

