Свитолина: Искам Агаси да ми дава съвети на корта

Елина Свитолина определено се намира в такъв етап от сезона, в който се нуждае от добър съветник на корта, който да внесе необходимия баланс и в календара на тенисистката, и в представянето на корта. Според световнат №3 най-добрият човек е Андре Агаси. „Агаси е моят любимец. Той не беше чак толкова висок и не размазваше съперниците си по корта. Движеше се прекрасно“, отговори Свитолина на въпрос за това от кого би искала да получава съвети на корта. „Неговата игра е базирана на тактиката. Той намираше начини да побеждава съперници, които са по-силни от него, които имат и по-мощни удари. Играта му прилича на моята в това отношение, така че и аз се опитвам да намирам начини“. Guess what I was up to @wuhanopentennis @WTA pic.twitter.com/ulghhe3TEq — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) September 22, 2019 Самата украинка от доста време има проблеми с контузия, защото си направи натоварена програма, която да гарантира класиране на финалите на WTA и шанс да защити титлата си. Свитолина отстъпи с 1-6 3-6 пред Алисън Риск в четвъртфиналната фаза в Ухан, а преди това пристигна на турнира в Гуанджоу с контузено коляно, което обаче я предаде в 1/8-финалния мач срещу Мари Божкова. Иначе Андре Агаси продължава да бъде част от щаба на Григор Димитров. След като на US Open българинът бе без тенис треньор, той остана на американска земя, за да работи с Агаси. Преди да замине за Азия, първата ни ракета бе в компанията на американската легенда и Щефи Граф, като българинът работеше върху различни аспекти от играта си. TennisKafe.com

