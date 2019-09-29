Виктория Волей стартира в предстоящия сезон с едно ново попълнение

Един месец преди началото на първенството в мъжката Висша лига по волейбол Виктория Волей (Пловдив) представя официално отбора, с който ще участва в първенството.

Клубът спазва дългогодишната традиция да играе предимно със собствени кадри. За новия сезон единственото „външно“ попълнение е опитният Стоян Вулджев.

В сряда (2 октомври) Виктория Волей гостува в Кърджали за контролна среща срещу местния Арда. Другата седмица пловдивският клуб ще представи и своя отбор, който ще участва в първенството на юношите старша възраст.

Състав на Виктория Волей за новия сезон в мъжката Висша лига:

Разпределители:

Евгени Григоров

Георги Димитров

Стоян Топалов

Посрещачи:

Стоян Вулджев

Желязко Апостолов

Енис Караденис

Стилиян Георгиев

Центрове:

Петър Шойков

Иван Шойков

Мирослав Димитров

Диагонали:

Радостин Георгиев

Димитър Узунов

Либеро:

Калоян Вълчинов

Старши треньор: Атанас Митрев

Кондиционен треньор: Светлана Исаева