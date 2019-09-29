Виктория Волей стартира в предстоящия сезон с едно ново попълнение

Клубът спазва дългогодишната традиция да играе предимно със собствени кадри. За новия сезон единственото „външно“ попълнение е опитният Стоян Вулджев.В сряда (2 октомври) Виктория Волей гостува в Кърджали за контролна среща срещу местния Арда. Другата седмица пловдивският клуб ще представи и своя отбор, който ще участва в първенството на юношите старша възраст.
Състав на Виктория Волей за новия сезон в мъжката Висша лига:
Разпределители:
Евгени Григоров
Георги Димитров
Стоян Топалов
Посрещачи:
Стоян Вулджев
Желязко Апостолов
Енис Караденис
Стилиян Георгиев
Центрове:
Петър Шойков
Иван Шойков
Мирослав Димитров
Диагонали:
Радостин Георгиев
Димитър Узунов
Либеро:
Калоян Вълчинов
Старши треньор: Атанас Митрев
Кондиционен треньор: Светлана Исаева
(Гост) 1
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Страхотно е, че играят със свои юноши! Поздравления. Рейтинг: 0 0