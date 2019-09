Тенис Григор Димитров разнообразява с джитбол в Пекин (видео) 29 септември 2019 | 11:39 0



копирано





Сега в социалните мрежи един от по-известните приятели и фенове на Димитров - Даниел Дженев - публикува любопитно видео на игра на джитбол между Григор, физиото Алгис Христов, Кристиан Гарин и Райън Хардин.

G soccer video pic.twitter.com/KS9RU4JI2d — Daniel Djenev (@dido404) September 29, 2019

Естествено, българинът не спира да се труди и във фитнеса. Турнирът в Пекин е един от успешните в кариерата на Димитров, нищо че никога не го е печелил. През 2016-а той игра финал в китайската столица и отстъпи на Анди Мъри, а през 2017-а стигна полуфиналите и загуби оспорван мач срещу Рафаел Надал.

G working out in the Gym! pic.twitter.com/2iI4RuVbqI — Daniel Djenev (@dido404) September 29, 2019

Димитров има да защитава 45 точки за световната ранглиста, защото миналият сезон стигна втори кръг след победа над Тенис Сандгрен и поражение от Душан Лайович. Livin' it up in Beijing



Catch @GrigorDimitrov at the China Open live on Tennis TV pic.twitter.com/LScaYJNAIz — Tennis TV (@TennisTV) September 28, 2019 Единственият българин в тенис елита Григор Димитров продължава да се подготвя за започващия следващата седмица турнир от сериите АТР 500 в Пекин. Още вчера Гришо започна да тренира на кортовете в китайската столица, а жребият отреди да се изправи срещу коравия руснак Андрей Рубльов в първия кръг.Сега в социалните мрежи един от по-известните приятели и фенове на Димитров - Даниел Дженев - публикува любопитно видео на игра на джитбол между Григор, физиото Алгис Христов, Кристиан Гарин и Райън Хардин.Естествено, българинът не спира да се труди и във фитнеса. Турнирът в Пекин е един от успешните в кариерата на Димитров, нищо че никога не го е печелил. През 2016-а той игра финал в китайската столица и отстъпи на Анди Мъри, а през 2017-а стигна полуфиналите и загуби оспорван мач срещу Рафаел Надал.Димитров има да защитава 45 точки за световната ранглиста, защото миналият сезон стигна втори кръг след победа над Тенис Сандгрен и поражение от Душан Лайович.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 358 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1