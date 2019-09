Играчите на Тотнъм не вярвали на Почетино, смятат, че той може да отиде в Ман Юнайтед

Проблемите в един големите конкуренти за място в топ 6 на английския футбол - Тотнъм не спират, съобщават английските медии. Във вчерашният ден “шпорите” успяха да вземат трудна победа на своя стадион с 2:1 над Саутхамптън, което спря серия от три поредни срещи без успех. Това обаче не е успяло да изчисти проблемите в съблекалнята на тима, за които призна и самия мениджър Маурисио Почетино преди дни.

Аржентинецът заяви, че има различни причини за напрежение сред неговите подопечни, които тепърва ще трябва да бъдат решавани. Това никак не се е харесало на част от лидерите на тима, които смятали, че самият Почетино е част един от източниците. Те са позагубили голямата си увереност в бившия наставник на Саутхамптън и били на мнение, че той е готов да напусне при първото сериозно предложение, като предпочитаната дестинация била друг тим с проблеми - Манчестър Юнайтед.

