Неймар щял да си върне феновете на ПСЖ

Бразилският нападател на Пари Сен Жермен Неймар сподели мислите си за отношенията с феновете на парижани, които не спират да изразяват негативното си отношение към него. Причината е в самия бразилец, който искаше да напусне ПСЖ през лятото, но до обратен трансфер в Барселона така и не се стигна. Според Неймар е въпрос на време той отново да си спечели уважението им, като това зависи от добрите му игри. "Отношенията ни приличат малко на тези между гаджета. Когато нещата не вървят, се сърдиш и не си говориш с нея. С повече показване на любов и прегръдки всичко си идва на мястото. Готов съм да дам живота си за успеха на ПСЖ", казва Неймар, който изигра вече четири мача в Лига 1, в които отбеляза три попадения.

Kylian Mbappé & Neymar’s 1st match together in 2019/20 = goal. 1-0 over Bordeaux with 10 mins left. pic.twitter.com/wWjvlj7VZT — Get French Football News (@GFFN) 28 септември 2019 г.

