Овинс Сейнт Прю с нова обръщалка. Направи коронната си хватка срещу Михал Олексейчук

Овинс Сейнт Прю доказа, че още не е приключил с елитните битки в UFC. Американският ветеран направи най-силния мач от доста време насам и успя да обърне коравия поляк Михал Олексейчук, който беше в серия от 12 поредни победи.

Body shots for Oleksiejczuk on point in round 1! #UFCCopenhagen pic.twitter.com/yT7ngNNyNK