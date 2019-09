Супер дебют за Марк Мадсен

Борцовата звезда Марк Мадсен направи впечатляващ дебют в UFC на галавечерта в своята родина. Датчанинът беше привестван от 16-хиляди фенове в битката от лека категория срещу италианеца Данило Белуардо. Срещата продължи много кратко. Мадсен успя да направи скоростен тейкдаун, а след това с тежки удари да откаже боеца от Сицилия.

@MarkTheOlympian has quite the story.



Retired from Olympic competition 18 months ago

Started MMA, and went 8-0

Made his UFC debut in his hometown w/ a first-round finish pic.twitter.com/idlINhoRoN