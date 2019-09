БГ Футбол Евтимов не пусна гол пред погледа на Хенрик Ларсон 28 септември 2019 | 20:22 - Обновена 0



копирано





Шансовете на Саутенд за изравняване значително намялаха в 73-ата минута, когато Ралф получи втори жълт картон. Акрингтън нямаше проблеми да запази аванса си и да стигне до първа победа като гост за този сезон.



След двубоя българският вратар похвали защитата пред себе си, като заяви, че тя има основна заслуга за това тимът да не допусне гол.

Finally a clean sheet this season Well, didn’t have to do anything, because the boys defended so well! Thanks to all the traveling fans as well! @ASFCofficial — Dimitar Evtimov (@DimiEvtimov) September 28, 2019

Срещата бе наблюдавана от трибуните от шведската легенда Хенрик Ларсон, който е вариант за мениджър на Саутенд.



Matchday Southend vs Accrington #TeamOYS pic.twitter.com/zOA66GmP3B — OYS SportsManagement (@OYSSportsManag1) September 28, 2019

Димитър Евтимов игра цял мач за Акрингтън, а неговият отбор постигна ценна победа с 1:0 като гост на Саутенд. Единственото попадение в мача бе дело на Колби Бишъп в 52-ата минута. Успехът отдалечи Акригтън от зоната на изпадащите в Първа лига, като тимът вече е 17-ти с актив от 10 точки.Шансовете на Саутенд за изравняване значително намялаха в 73-ата минута, когато Ралф получи втори жълт картон. Акрингтън нямаше проблеми да запази аванса си и да стигне до първа победа като гост за този сезон.След двубоя българският вратар похвали защитата пред себе си, като заяви, че тя има основна заслуга за това тимът да не допусне гол.Срещата бе наблюдавана от трибуните от шведската легенда Хенрик Ларсон, който е вариант за мениджър на Саутенд.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 689 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1