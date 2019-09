Уулвс се справи с Уотфорд в дербито на дъното и грабна първа победа за сезона

19-ият Уулвърхамптън спечели дербито на дъното срещу 20-ия в класирането Уотфорд с 2:0 в мач от седмия кръг на Висшата лига.

Двата отбора нямаха нито една победа в последните си пет срещи в първенството преди този кръг и всеки от тях се надяваше да прекъсне черната си серия, но домакините се добраха до победата с голове на Мат Дохърти в 18-ата, който засече топката от близко разстояние след асистенция на Педро Нето, и автогол на Дарин Янмаат в 61-ата, който не реагира добре при центриране на влезлия само няколко минути по-рано Морган Гибс-Уайт и прати топката в собствената си мрежа.

FT | #WOL 2-0 #WAT



The final whistle goes and Wolves secure their first @premierleague win of the season. Matt Doherty was on target in the first half before Daryl Janmaat's second-half own goal secured three points for the hosts. #WOLWAT



pic.twitter.com/rUcL6vWV76