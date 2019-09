Ман Сити срещна трудности в Ливърпул, но пречупи Евертън и не допусна увеличаване на дистанцията (видео)

Още в първата минута Пикфорд трябваше да се намесва след хубав удар на Марез. Марко Силва пък трябваше още в началото да направи принудителна смяна, след като при първата атака на гостите Тио Уолкот получи тежък удар в главата след центриране на Стърлинг. Алекс Иуоби влезе на мястото на бившия халф на Арсенал , който бе изнесен на носилка.

В 12-ата минута удар на Гюндоган от два метра разтресе напречната греда. Секунди след това Пикфорд спаси с крак изстрел на Марез.

Рахийм Стърлинг направи много добър пробив в 18-ата минута, преодоля Коулмън и опита да намери Жезус в наказателното поле, но Мина бе пласиран добре и изчисти пред голлинията.

Евертън се опита да отговори веднага, но Едерсон спаси силен изстрел на Сигурдсон от границата на наказателното поле. В 24-тата Делф отне от Де Бройне, след което Дин центрира много добре в наказателното поле, но Фернандиньо блокира. Секунди след това Манчестър Сити излезе напред в резултата. Марез проби отдясно, след което намери Де Бройне, който центрира прекрасно към Жезус. Бразилецът засече с глава отблизо, давайки преднина на гостите.Евертън се опита да отговори веднага, но Едерсон спаси силен изстрел на Сигурдсон от границата на наказателното поле.

В 28-ата минута "гражданите" организираха нова добра контра, при която Стърлинг изведе Марез, но ударът на алжиреца попадна в ръцете на Пикфорд.

В 33-тата минута Евертън изравни. Фернандиньо сгреши при изчистването на едно дълго подаване в наказателното поле, Иуоби се пребори за топката и продължи към Коулмън, който от малък ъгъл прехвърли Едерсон. Калвърт-Люин подложи главата си на самата голлиния - 1:1.

"Карамелите" можеха дори да стигнат до пълен обрат в 40-ата минута, когато Иуоби отправи добро извеждащо подаване към Сигурдсон, който протегна крак и игра с топката, но не успя да прехвърли излезлия напред Едерсон. Сити отговори с опасен изстрел на Жезус, който премина над вратата.

В 47-ата минута Гюндоган имаше втора страхотна възможност да се разпише днес, след като получи от Стърлинг в наказателното поле, но ударът му бе блокиран.

В 54-тата минута Мина бе изпуснат в наказателното поле и засече отблизо центриране на Сигурдсон от фаул. Топката тупна в земята, след което се насочи под гредата, но Едерсон показа страхотен рефлекс и спаси отбора си от сигурен гол.

В 60-ата минута Марез изведе по земя Стърлинг зад обраната, но английският национал не успя да намери вратата и стреля встрани от целта.

Голмайсторът на Манчестър Сити Серхио Агуеро се появи в игра в 66-ата минута, заменяйки Габриел Жезус.

Рияд Марез даде преднина на гостите в 71-вата минута, когато изпълни много добре пряк свободен удар. Алжирецът стреля в близкия ъгъл на Пикфорд, но стражът се забави с реакцията си и не успя да избие топката, която бе пласирана до гредата.

В 77-ата минута Калвърт-Люин пропусна страхотна възможност да изравни за втори път, след като получи от Сиурдсон и стреля към далечния ъгъл, но Едерсон изби, след което топката премина на сантиметри от гредата.

Две минути след това отново бразилецът спаси Манчестър Сити. Мина засече с глава центриране на Сигурдсон и насочи топката към ъгъла, но Едерсон някак успя да извади и това положение. Калвърт-Люин пък не можа да направи точна добавка.

В 84-тата минута Стърлинг донесе спокойствие на гостите. Пикфорд изби с крак удар на Агуеро, след което топката стигна до бившия играч на Ливърпул, който стреля силно, кълбото рикошира в напречната греда и тупна зад голлинията. След известно забавяне технологията на голлинията сигнализира на главния рефер, че това е гол - 3:1 и победа за Манчестър Сити.

