Тенис Манарино срещу Де Минор в спор за титлата в Жухай 28 септември 2019 | 16:32



Адриан Манарино достигна втория си АТР финал от началото на сезона, след като на Huajin Securities Zhuhai Championships се справи с Алберт Рамос Виньолас 6-0 4-6 6-1. 31-годишният тенисист започна двубоя изключително силно и въпреки спада в средата на мача, довърши срещата отново подобаващо, за да подобри баланса си през сезона в 1/2-финалите на 2-0. Манарино ще се опита сега да спечели втората титла в кариерата си. Demolition job by the Demon @alexdeminaur beats Bautista Agut 6-2 6-2 to set up a Zhuhai final with Adrian Mannarino. #ZC19 pic.twitter.com/HXStc1L9GW — Tennis TV (@TennisTV) September 28, 2019 По-рано през годината Манарино спечели първата си АТР титла в кариерата, след като на финала на турнира в Хертогенбош надигра Джордан Томпсън със 7-6(7) 6-3. Преди това шампионът имаше шест загубени мача за титла. This rally is incredible



Two brilliant volleys from @alexdeminaur to finish it as well!



Watch the @ZhuhaiChampions on @TennisTV. pic.twitter.com/HendBBHeaI — ATP Tour (@ATP_Tour) September 28, 2019 Другият финалист в Жухай е Алекс де Минор. Австралиецът игра феноменален мач срещу Роберто Баутиста Агут и го надигра с 6-2 6-2. TennisKafe.com

