Ван Ойтванк с четвърта титла в кариерата си

Белгийката Алисън ван Ойтванк спечели четвърта титла в кариерата си от турнира на УТА, след като на финала на надпреварата на твърда настилка в Ташкент с награден фонд 250 000 долара надигра румънката Сораня Кърстя с 6:2, 4:6, 6:4. Двубоят продължи 2 часа и 25 минути и премина през доста обрати. В първия сет Ван Ойтванк контролираше напълно играта, но във втория сет Кърстя взе инициативата и след късен пробив изравни резултата.

This week Sori played the best tennis I have seen from her in probably 2 years. She believed in herself and fought hard to come back when down many times. Much to be happy about even in this loss. Alison Van Uytvanck defeated Sorana Cirstea 6-2, 4-6, 6-4.#TashkentOpen pic.twitter.com/m8sTn1n0i1