Сабаленка с втори пореден триумф в Ухан

“Big thanks to the fans for supporting me, it’s been amazing.” 2019 #WuhanOpen Champion @SabalenkaA pic.twitter.com/oChkpuGnYX — Wuhan Open (@wuhanopentennis) September 28, 2019 Срещата продължи час и 55 минути, а Сабаленка наниза 18 аса, за да запише третата си трисетова победа в същия брой мачове над Риск. След поделено надмощие в първите два сета, в третия Сабаленка стартира ударно, печелейки първите 5 гейма, което пречупи съпротивата на съперничката и. С успеха си Сабаленка стана първата тенисистка в историята на турнира в Ухан, която успешно защитава трофея си. Aryna Sabalenka claims Wuhan crown defeating Alison Riske 6-3 3-6 6-1



