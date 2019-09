Снукър Марк Уилямс е на 35-ия си ранкинг финал 28 септември 2019 | 14:00 0



A match that will live long in the memory



It looked as if @markwil147 was going to stroll to victory, but it became a real thriller as Hossein Vafaei fought back.



In the end it is the three-time World Champion who progresses to his 35th ranking final.#ChinaChampionship pic.twitter.com/UHRUKfK08H — World Snooker (@WorldSnooker) September 28, 2019

Любопитното е, че и четиримата полуфиналисти в китайския град Гуанжоу все още не са си гарантирали място в предстоящия силен турнир “Шампион на шампионите”, което е допълнителна мотивация за преследване на триумфа.



Уилямс поведе с 5:2 срещу Вафей и изглеждаше, че сравнително безпроблемно ще се класира за финала, само че световният номер 41 не смяташе да се предава пред изключително тежката ситуация. Първите три фрейма преминаха изцяло под контрола на Уелския дракон, който беше неудържим край зеленото сукно и дори с крос-дабъл реализира фрейм-бола си за 3:0.

< A frame ball double for @markwil147 and he is currently in complete control of this semi-final.



Иранецът предложи невероятен брейк-билдинг в четвъртия фрейм и успя да открие сметката си в двубоя, но веднага след това Уилямс дръпна с 4:1 на интервала. Страхотен сенчъри брейк от 134 на Вафей подсказа, че той не се е предал, но Уилямс отново го постави под напрежение със спечелване на седмата партия.

WOW. JUST WOW



If anything is going to beat this to shot of the season, it will have to be pretty special. Sensational pot from Iran's Hossein Vafaei



Even Mark Williams could only applaud.#ChinaChampionship pic.twitter.com/lEXPWIgfMn — World Snooker (@WorldSnooker) September 28, 2019

