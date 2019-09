Тенис Бублик срещу Кареньо Буста на финала в Ченду 28 септември 2019 | 12:37 0



Казахстанецът Александър Бублик и испанецът Пабло Кареньо Буста ще играят във финала на турнира по тенис в Ченду с награден фонд 1,1 милиона долара. В първия полуфинал от програмата Бублик се наложи със 7:6(6), 6:4 над южноафриканеца Лойд Харис за 87 минути игра. Make that 2 ATP finals for Alexander Bublik



Don't miss the @ChengduOpen live on @TennisTV pic.twitter.com/SvzmgwigEZ — ATP Tour (@ATP_Tour) September 28, 2019 Намиращият се на 71-во място в ранглистата Бублик наниза 21 аса, което изигра решаваща роля за класирането му на първи финал в турнир от АТР. За четири мача от началото на турнира той има общо 94 аса. В първия сет Бублик имаше възможност да сервира за спечелването му, но допусна пробив, след който трябваше да се изиграе тайбрек. В него резултатът бе равен до 6:6 точки, когато Харис направи непредизвикана грешка. След това с ас казахстанецът затвори първата част. Във втората двамата печелеха подаванията си безпроблемно до десетия гейм, в който Бублик поведе с 40:0 на сервис на съперника си. A ripper of a return to break from @pablocarreno91 #chengduopen pic.twitter.com/9brfO8XTev — Tennis TV (@TennisTV) September 28, 2019 Харис отрази първите три мачбола, но допусна да се стигне до четвърти такъв, при който казахстанецът не сбърка и затвори срещата. В другия полуфинал Кареньо Буста постигна неочаквано лесен успех с 6:3, 6:4 над поставения под номер 8 в схемата Денис Шаповалов от Канада. Буста имаше по една точка за пробив и в двата сета и успя да реализира всяка една от тях, за да спечели мача след само 64 минути игра.

