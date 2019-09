ЛеБрон и Джеймс Хардън поискаха да играят на Олимпийските игри в Токио

ЛеБрон Джеймс и Джеймс Хардън са поредните две суперзвезди от НБА, които пожелаха да играят за националния отбор на САЩ на предсоящите през следващото лято Олимпийски игри в Токио.

"С радост бих играл. Даже трябва да играя. Единствено се надявам да бъда здрав, защото това е най-важното", каза ЛеБрон Джеймс, когато бе запитан дали има планове да играе за националния тим на Игрите в японската столица.

"Видях какво се случи на световното първенство в Китай това лято и не бях доволен", каза още крилото на Лос Анджелис Лейкърс, което ще бъде на 35 години следващото лято.

NBA Stars on the 2020 Olympics:



• Anthony Davis: “Hey Pop, I’m ready.”



• LeBron James: “I don't know. I would love to...I was not happy about how we did this summer”



• James Harden: “Of course that's one of my goals”



• Jimmy Butler: “Most definitely” pic.twitter.com/XTugmtO8Qo