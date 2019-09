Тенис Григор Димитров с коварен жребий в Пекин 28 септември 2019 | 11:18 0



ATP500 Beijing singles draw pic.twitter.com/GYMfRf7036 — Michal Samulski (@MichalSamulski) September 28, 2019

Андрей Рубльов е първият противник на Гришо, който попадна в горната половина на схемата и е непоставен. Това е един от най-интригуващите сблъсъци в първия кръг в китайската столица за неутралните зрители. Следващото препятствие пред победителя в този дуел ще бъде Марко Чекинато или квалификант.

Say cheese @GrigorDimitrov @stepec78 #ZhuhaiChampionships pic.twitter.com/PoGcPC73rd — (@umbre_sports53) September 27, 2019

Григор и Рубльов са играли досега три пъти помежду си и българинът води с 2:1 победи. Първият им двубой бе във втори кръг на US Open 2017, когато леко изненадващо руснакът спечели със 7:5, 7:6(3), 6:3. През 2018-а на Australian Open обаче Гришо надделя с 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, а същата година в залата в Ротердам Димитров бе победител с 6:3, 6:4, а впоследствие се класира за последния си досега финал, където отстъпи на Роджър Федерер. Димитров за седми път участва в китайската столица и най-доброто му постижение е финал през 2016-а, до който стига след паметна победа над Рафаел Надал и впоследствие отстъпва на Анди Мъри в битката за трофея с 4:6, 6:7(2). Миналият сезон Григор стигна до втори кръг след успех над Тенис Сандгрен и поражение от Душан Лайович.

В горната част на схемата е водачът Доминик Тийм, който започва срещу Ришар Гаске, а особено вълнуващ се очаква да е мачът между номер 8 Матео Беретини и Анди Мъри. Четвъртият поставен Карен Хачанов пък започва срещу квалификант.

How's THIS for athleticism? @GrigorDimitrov #chengduopen pic.twitter.com/ZfqFdYU6nm — Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2019

В долната половина номер 2 Александър Зверев ще се изправи срещу участващия с “уайлд кард” Франсис Тиафо, докато петият поставен Роберто Баутиста Агут изтегли друг американец - Сам Куери. Номер 3 Стефанос Циципас започва с Душан Лайович, докато седмият Гаел Монфис среща Джон Иснър.



