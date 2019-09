Кенийка триумфира с титлата в нощния маратон

Кенийката Рут Чепнгетич спечели титлата в женския маратон на Световното първенство в Доха. Тя финишира за 2:32:43 часа и взе първия златен медал от шампионата на планетата. Среброто остана за Роуз Челимо от Бахрейн, която завърши на 63 секунди след победителката, а с бронза се окичи Хелалия Йоханес от Намибия.

Надпреварата започна в полунощ заради високите температури в Доха. Организаторите се колебаеха дали да отменят старта, но решиха състезанието да се състои. Много от участничките обаче не успяха да издържат докрай и се отказаха.

OUR FIRST 2019 WORLD CHAMPION



Ruth Chepngetich wins the women’s marathon in 2:32:43.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/BQJnTF81Wz