Загуби за Жоро Крошето и Боби Бокса в Лондон

Георги Георгиев – Жоро Крошето и Борислав Занков – Боби Бокса загубиха своите мачове на голямата галавечер, организирана от Франк Уорън в Лондон. Те бяха надиграни съответно от непобедените суперталанти Денис Маккан и Уили Хъчинсън.

Good prospects him and Willie Hutchinson but don’t kid us both fighting a pair of punch bags, neither will of gained anything from them fights tonight ‍