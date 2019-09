Даниел Дюбоа отнесе за 130 секунди ганаец

Даниел Дюбоа записа една от най-бързите победи в своята професионална боксова кариера. Той отнесе само за 130 секунди ганаеца Ебенизър Тете на голяма галавечер в „Ройъл Албърт Хол“ в Лондон. Това беше 13-и успех (12 с нокаут) за 22-годишния талант в тежка категория.

DDD is a beast..wanna see Dubois v chisora in a couple fights #Dubois