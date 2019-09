Валверде: Трябва възможно най-скоро да започнем да печелим и гостуванията си

Треньорът на Барселона Ернесто Валверде увери, че отборът му е достатъчно силен, за да се справи без Лионел Меси и да превъзмогне трудния етап от сезона. Каталунците играят много слабо при гостуванията си досега, а в Ла Лига не са спечелили половината си мачове, като са на 4 точки от лидера Реал Мадрид . В събота шампионите излизат срещу Хетафе на “ Колисеум Алфонсо Перес ”, а Лео е с травма.

“Не усещам напрежение в тима, когато гостуваме - коментира Валверде. - Но е важно да започнем възможно най-скоро да печелим и тези двубои, защото за нас са важни точките. Като цяло досега не се справяхме добре на чужд терен и трябва да се фокусираме върху постигането на нужните резултати.”

Valverde: "Getafe are a tough team and we had problems last season even though we played well" #GetafeBarça pic.twitter.com/Mff8zl8o96