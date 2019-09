Лека атлетика Ечевария с най-силен скок в квалификации на СП от 2009 г. 27 септември 2019 | 17:30 0



Две от големите звезди в сектора - олимпийският шампион от Рио де Жанейро 2016 Джеф Хендерсън (САЩ) и европейският първенец в зала и на открито Милтядис Тентоглу (Гърция), бяха на косъм от сензация, след като изоставаха драстично след първите си два опита. В крайна сметка и двамата успяха да се съберат в последните си опити и да намерят място сред 12-те финалисти. Хендерсън зае второто място в квалификацията с 8.12 метра (-0.8 м/сек), а Тентоглу се нареди шести с 8.00 метра.



View this post on Instagram A post shared by IAAFDOHA2019 (@iaafdoha2019) on Sep 27, 2019 at 5:46am PDT Световният шампион от Лондон 2017 Луво Манионга (РЮА) също имаше проблеми с класирането си за финала, но в крайна сметка се нареди десети със 7.91 метра (+0.5 м/сек). Финалът се затвори от ямаеца Гейл Теджей със 7.91 метра (-1.0 м/сек).



