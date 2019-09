Волейбол Витал Хейнен: Оставихме нашите съперници да повярват в силите си 27 септември 2019 | 17:26 - Обновена 0



копирано





Според селекционера на “Дружина полска” първия гейм се е оказал решаващ за изхода на мача.



“В началото оставихме нашите съперници от Словения да вярват, че могат да спечелят и след това мачът се превърна в битка. И мачът завърши, след като словенците се бориха по-добре от нас”, обобщи загубения полуфинал Витал Хейнен.



“Ако „поканите“ противници на мача, тогава мачът се променя. Започнахме много добре, поведохме с 9: 4, а после с 20:17 и след това „поканихме“ словенците. Дотогава контролирахме срещата и не играхме добре. Въпреки това оставихме нашите съперници да повярват и двубоят започна. Когато загубите първия гейм, трябва да очаквате битка. И тя завърши в четвъртия мач, но Словения беше по-добра в борбата”, добави Хейнен.



“Признавам, че в един момент загубих чувството си за игра. Възвърнах ги във втория сет. Домакините все още не бяха спечелили мача. Ако обаче не играете уверено и ефективно в атака, имате проблеми. И ние ги имахме”, подчерта белгиецът.



Според Хейнен поражението е причинено от недостатъчна ефективност на поляците в атаката.



“Посрещането ни беше добро, както показват числата. Въпреки това, словенците атакуваха по-добре от нас, особено във високите топки, в които обикновено доминираме над съперниците си. Ако имате проблеми в атака, трябва да компенсирате с блок и защита. Ние не е го направихме. И нашите съперници атакуваха успешно дори когато играхме добре. Ако погледнете статистиката на третата част, ние биехме добър сервис и те не можеха направят нищо по въпроса”, коментира селекционерът на Полша.



“Опитахме се да играем в центъра, но не се получи. Не мисля, че оставянето на Марчин Коменда на игрището би било решение. Опитните играчи трябва да поемат отговорност в такива мачове. Преди турнира решихме да вземем Коменда, за да събере опит във важен турнир, но не можах да му гласувам доверия в последния гейм”, обясни решението си белгийският треньор. View this post on Instagram Siatkarze #CerradEneaCzarniRadom melduj si w finale #EuroVolleyM 2019 Gratulacje @alensket @alenpajenk i @vincicdejan #SamoJako fot. CEV #CEV #EuroVolley #TeamCzarni #GoCzarniRadom #Wojskowi A post shared by Cerrad Enea Czarni Radom (@cerrad_enea_czarni_radom) on Sep 27, 2019 at 1:18am PDT Белгийският селекционер на световните шампиони от 2018 година от Полша Витал Хейнен говори след загубения полуфинал от Словения с 1:3 в Любляна на Евроволей 2019.Според селекционера на “Дружина полска” първия гейм се е оказал решаващ за изхода на мача.“В началото оставихме нашите съперници от Словения да вярват, че могат да спечелят и след това мачът се превърна в битка. И мачът завърши, след като словенците се бориха по-добре от нас”, обобщи загубения полуфинал Витал Хейнен.“Ако „поканите“ противници на мача, тогава мачът се променя. Започнахме много добре, поведохме с 9: 4, а после с 20:17 и след това „поканихме“ словенците. Дотогава контролирахме срещата и не играхме добре. Въпреки това оставихме нашите съперници да повярват и двубоят започна. Когато загубите първия гейм, трябва да очаквате битка. И тя завърши в четвъртия мач, но Словения беше по-добра в борбата”, добави Хейнен.“Признавам, че в един момент загубих чувството си за игра. Възвърнах ги във втория сет. Домакините все още не бяха спечелили мача. Ако обаче не играете уверено и ефективно в атака, имате проблеми. И ние ги имахме”, подчерта белгиецът.Според Хейнен поражението е причинено от недостатъчна ефективност на поляците в атаката.“Посрещането ни беше добро, както показват числата. Въпреки това, словенците атакуваха по-добре от нас, особено във високите топки, в които обикновено доминираме над съперниците си. Ако имате проблеми в атака, трябва да компенсирате с блок и защита. Ние не е го направихме. И нашите съперници атакуваха успешно дори когато играхме добре. Ако погледнете статистиката на третата част, ние биехме добър сервис и те не можеха направят нищо по въпроса”, коментира селекционерът на Полша.“Опитахме се да играем в центъра, но не се получи. Не мисля, че оставянето на Марчин Коменда на игрището би било решение. Опитните играчи трябва да поемат отговорност в такива мачове. Преди турнира решихме да вземем Коменда, за да събере опит във важен турнир, но не можах да му гласувам доверия в последния гейм”, обясни решението си белгийският треньор.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 572

1