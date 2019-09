Играч с изтичащ договор преподписа с Барселона

Досегашния контракт на крилото изтичаше през идното лято. 21-годишният каталунец обаче убеди всички, че заслужава да продължи да носи фланелката на “блаугранас”. Не се променя откупната му клауза - 100 млн. евро.

OFFICIAL: Carles Perez has signed a new two-year contract extension with @FCBarcelona, keeping him at the club until June 2022. pic.twitter.com/PqmNQrhWOp