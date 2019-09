Холандия ще е домакин на европейската олимпийска квалификация за жени (видео)

Холандия ще бъде домакин на континенталната олимпийска квалификация при жените, която ще се проведе в началото на януари. Двубоите ще се изиграят от 7 до 12 януари в град Апелдоорн и ще определят последния европейски участник на олимпийските игри в Токио през 2020 г.

Участие ще вземат 8-те най-добри отбора от ранлистата на ЦЕВ, които все още не са се класирали за олимпиадата - Италия, Русия и Сърбия подпечатаха билетите си олимпиадата през следващата година по-рано това лято.

@@@

Осемте тима, които ще се борят за квота, са (класирането им в ранглистата е в скоби): Холандия (3), Турция (4), Германия (6), България (7), Полша (8) ), Белгия (9), Хърватия (10) и Азербайджан (11).

ANNOUNCEMENT! The Women's European Olympic Qualification 2020 event will be hosted by The Netherlands from 7 to 12 January 2020! Ready to enjoy this #RoadToTokyo? pic.twitter.com/cJ59zvDBYJ