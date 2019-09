Англия Клоп разкри колко близо е Алисон до своето завръщане 27 септември 2019 | 14:24 - Обновена 0



Alisson will be back next! — This Is Anfield (@thisisanfield) September 27, 2019 Титулярният страж на Ливърпул Алисон Бекер няма да играе в утрешното гостуване на Шефилд Юнайтед , но е много близо до това да застане отново на вратата на мърсисайдци, след като вече е възстановен от контузията, която получи в първия кръг. Бразилецът ще поднови пълноценни тренировки с отбора още в неделя."Вчера Алисон тренира с треньорите на вратарите. Той проведе цяло занимание. Все по-близо е. Трябва да говорим с медицински щаб. Изглежда е много близо, но последната дума е на медицинския департамент, така че трябва да питаме тях колко време още е нужно. Може би в неделя ще започне да тренира заедно с станалите. Адриан върши брилянтна работа. Това прави нещата много по-лесни. Важното в такива контузии е да не се бърза", заяви Клоп.

