Сабаленка отново се чувства отлично в Азия

Арина Сабаленка може и да не показваше най-добрия си тенис през по-голямата част от годината, но Азия изглежда действа положително. Миналогодишната шампионка в Ухан е на една победа от защита на титлата си, след като надигра световната №1 Ашли Барти със 7-5 6-4.

Двубоят започна чудесно за беларускинята, която откри срещата с пробив. Топ поставената успя да изравни след маратонски гейм за 3-3, но допусна няколко непредизвикани грешки при 5-5 и отново изостана в резултата.

It’s a second straight trip to the @wuhanopentennis final for @SabalenkaA The defending champion defeats World No.1 Barty 7-5, 6-4. pic.twitter.com/6e8kquXLBo