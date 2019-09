Тенис Тайбрековете са ахилесова пета на Григор Димитров през 2019 година 27 септември 2019 | 11:18 0



копирано



China calling



(: @GrigorDimitrov) pic.twitter.com/1uWzhS2hF1 — Krasimir (@lobdowntheline) September 23, 2019

Григор имаше два мачбола в тайбрека на втория сет, но бомбардировките от сервис на световния номер 71 ги неутрализираха. За съжаление, отново тайбрековете се оказат препятствие към прогрес на Димитров в турнирите през тази година.



За разлика от сезон 2017, когато беше непоколебим в “дългите геймове”, сега те са нещо като ахилесова пета за нашия тенисист. 16 от 26 тайбрека отидоха на сметката на Димитров преди две години, когато постигна най-големите си успех в рамките на една кампания - полуфинал в “Големия шлем” (Australian Open), титлите в Бризбън и София (АТР 250), дебютен триумф в “Мастърс” (Синсинати) и купата от Финалите на АТР.

SHOW TIME from @GrigorDimitrov #chengduopen pic.twitter.com/bEpvkKmIVc — Tennis TV (@TennisTV) September 27, 2019

Паметен двубой от сезон 2018 е осминафиналът на Australian Open срещу Ник Кирьос, в който Григор имаше успех в трите разиграни тайбрека и елиминира атрактивния австралиец. 14 от 23 тайбрека през миналата кампания отидоха на сметката на Димитров, което е несравнимо по-добро постижение от ситуацията през 2019-а.



Въпреки всички проблеми с контузии и загуба на увереност, резултатите на Гришо можеха да са доста по-позитивни и преди фурора му на US Open, ако “дългите геймове” се развиваха в негова полза. Той е спечелил едва осем тайбрека, а е загубил цели 17 през 2019 година, като изигра страхотен двубой със Стан Вавринка в третия кръг на “Ролан Гарос” и отстъпи с три тайбрека.



Според мнозина специалисти ключов бе и тайбрекът в първия сет срещу Даниил Медведев на полуфиналите на US Open, чиято загуба впоследствие се отрази и на крайния резултат 0-3 сета в полза на невероятния руснак.

Grigor Dimitrov didn’t touch a serve on FIFTY points, with Alexander Bublik (aka Sasha Bubbles ™@FortyDeuceTwits) hitting 35 aces and 15 double faults in a three-set win. pic.twitter.com/ABCKM3vwOA — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 27, 2019

Конкретно срещу Александър Бублик на 1/4-финала в Ченду пък от статистическа гледна точка ситуацията бе доста любопитна. Казахстанският тенисист направи 35 аса и 15 непредизвикани грешки, тоест Димитров не е пипнал топката в 50 от разиграните 227 точки. Именно Гришо пък спечели по-голям брой точки - 122:115, но загуби срещата заради две непредизвикани грешки в тайбрековете - бекхенд в мрежата и форхенд в аут. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров не можа да се класира за втори път в кариерата си на полуфиналите на турнира от сериите АТР 250 в Ченду след поражение 7:5, 6:7(9), 6:7(3) срещу прогресиращия казахстанец (роден в Русия) Александър Бублик.Григор имаше два мачбола в тайбрека на втория сет, но бомбардировките от сервис на световния номер 71 ги неутрализираха. За съжаление, отново тайбрековете се оказат препятствие към прогрес на Димитров в турнирите през тази година.За разлика от сезон 2017, когато беше непоколебим в “дългите геймове”, сега те са нещо като ахилесова пета за нашия тенисист. 16 от 26 тайбрека отидоха на сметката на Димитров преди две години, когато постигна най-големите си успех в рамките на една кампания - полуфинал в “Големия шлем” (Australian Open), титлите в Бризбън и София (АТР 250), дебютен триумф в “Мастърс” (Синсинати) и купата от Финалите на АТР.Паметен двубой от сезон 2018 е осминафиналът на Australian Open срещу Ник Кирьос, в който Григор имаше успех в трите разиграни тайбрека и елиминира атрактивния австралиец. 14 от 23 тайбрека през миналата кампания отидоха на сметката на Димитров, което е несравнимо по-добро постижение от ситуацията през 2019-а.Въпреки всички проблеми с контузии и загуба на увереност, резултатите на Гришо можеха да са доста по-позитивни и преди фурора му на US Open, ако “дългите геймове” се развиваха в негова полза. Той е спечелил едва осем тайбрека, а е загубил цели 17 през 2019 година, като изигра страхотен двубой със Стан Вавринка в третия кръг на “Ролан Гарос” и отстъпи с три тайбрека.Според мнозина специалисти ключов бе и тайбрекът в първия сет срещу Даниил Медведев на полуфиналите на US Open, чиято загуба впоследствие се отрази и на крайния резултат 0-3 сета в полза на невероятния руснак.Конкретно срещу Александър Бублик на 1/4-финала в Ченду пък от статистическа гледна точка ситуацията бе доста любопитна. Казахстанският тенисист направи 35 аса и 15 непредизвикани грешки, тоест Димитров не е пипнал топката в 50 от разиграните 227 точки. Именно Гришо пък спечели по-голям брой точки - 122:115, но загуби срещата заради две непредизвикани грешки в тайбрековете - бекхенд в мрежата и форхенд в аут.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 461 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1