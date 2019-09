Тенис Очаквайте на живо: Григор Димитров - Александър Бублик 26 септември 2019 | 23:29 0



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу състезаващия се за Казахстан руснак Александър Бублик в четвъртфинален двубой на турнира от сериите АТР 250 в Ченду. Срещата ще започне в 8-8:10 часа българско време и ще се предава на живо по спортните канали на А1.



How's THIS for athleticism? @GrigorDimitrov #chengduopen pic.twitter.com/ZfqFdYU6nm — Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2019 Както е известно, Григор Димитров се справи със съпротивата на втората ракета на Великобритания Дан Еванс със 7:5, 7:5, като и двата сета бяха затворени с пробиви в 12-ия гейм. Малко по-късно в петък Бублик постигна успех над австралиеца Джордан Томпсън с 6:4, 7:5 и затвърди отново впечатленията, че прави най-успешния си професионален сезон.





Dan Evans goes out to Grigor Dimitorv in the second round in Chengdu 7-5 7-5. pic.twitter.com/n4WETRHW9t — Tennis on telly (@tennisontelly) September 26, 2019 Григор и Бублик се срещат за първи път в кариерите си, като и за двамата залогът никак не е маловажен, независимо че става въпрос за мач от турнир от най-ниската категория на АТР. Димитров е фаворит за титлата - евентуална първа за него от Финалите на АТР 2017 - като поставените трима над него вече отпаднаха на четвъртфиналите. Джон Иснър, Феликс Оже-Алиасим и Беноа Пер отпаднаха в последния делничен ден от седмицата. Също така успех над Бублик би бил юбилеен номер 300 в АТР тура за Гришо. Watched #GrigorDimitrov Vs #DanEvans @ChengduOpen -7:5;7:5

12 hours ago.

I hope this tweet will go pic.twitter.com/EZgBIuAHIB — Jimmy (@jimmy19742) September 26, 2019



Бублик на 9 септември стигна до личния си рекорд в ранглистата - 69-мо място, а сега е 71-ви, като този сезон може да се похвали с финал в Нюпорт по-рано през 2019-а, както и три титли от сериите "Чалънджър" - в Будапеща, По (Франция) и Монтерей. 0



