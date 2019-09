Галиани: Не разбирам тези, които са против нов стадион

Бившият вицепрезидент на Милан Адриано Галиани приветства решението на “росонерите” и градския съперник Интер да построят нов стадион на мястото на “ Джузепе Меаца ”. Той също така посочи кой от двата представени проекта за новото съоръжение харесва повече.

“Това ще бъде четвъртият “Сан Сиро” след тези от 1926, 1957 и 1990 година. Не виждам защо идеята е определяна като неромантична. Град като Милано не може просто така да се откаже от инвестиции в размер на 1,2 милиарда евро. Аз съм напълно “за” и не разбирам тези, които са против нов стадион. Това е пътят напред. Проектът на Populous като че ли напомня повече за Милано. Другият е очарователен, но изглежда много подобен на някои от останалите чудесни стадиони по света. Дизайнът на Populous е оригинален проект”, коментира Галиани пред MilanNews.

