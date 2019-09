Ковач е доволен от атмосферата в Байерн

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Нико Ковач изрази задоволството си от добрата атмосфера в тима, както и от начина, по който новите попълнения са били приветствани от останалите играчи.

“Атмосферата и химията в тима са отлични. Имаме чудесни нови попълнения и момчетата, които са тук от по-отдавна, ги приветстваха фантастично. Много се смеем, но и работим усърдно. Не искаме да повторим това, което се случи по това време миналата година. Футболът е колективен спорт, всеки трябва да сътрудничи. Когато си без топката, трябва да си компактен. Ако всички сме задружни, трудно ще ни повалят. Фактът, че сме допуснали само четири гола досега, показва, че сме на прав път. Давид Алаба тренира днес и изглежда добре. Утре ще видим как са нещата при него. Леон Горетцка се нуждае от още време. Ян-Фийте Арп получи фрактура на китката си по време на тренировка”, заяви Ковач на пресконференцията си преди мача с Падерборн.

#Kova on the squad's mood: "The team chemistry is spot on. The lads are more than colleagues and are developing friendships with one another."#SCPFCB #FCBayern pic.twitter.com/P8Qy11OwjN