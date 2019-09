Родриго: Не искам да ме сравняват с Роналдо

Младото крило на Реал Мадрид Родриго вчера се превърна в играча с най-бърз дебютен гол за клуба в Ла Лига от 2002 година насам, изоставайки само от постижението на сънародника си Роналдо. Срещу Осасуна 18-годишният бразилец се появи на терена в 71-ата минута и едва 93 секунди по-късно оформи крайното 2:0 за своя тим в първия си шампионатен мач с бялата фланелка. Феномена пък се нуждаеше от 62 секунди, за да се разпише в дебюта си за мадридчани срещу Алавес преди 17 години. Въпреки това, тийнейджърът не иска да бъде сравняван с легендарния нападател.

“Не искам никакви сравнения с Роналдо, защото той е един от най-великите в този спорт и в моята страна. Що се отнася до гола, добре владеех топката и бях сигурен, че нещата ще се получат. Винаги трябва да показвам, че съм способен да играя тук. Треньорът знае какво прави, като всеки ден говори с мен, за да ми казва да продължавам да работя усърдно. В Реал Мадрид съм и не ме интересува дали играя за дубъла при Раул, или за първия състав. Много съм щастлив. Зинедин Зидан излъчва истинско спокойствие и голяма вяра и затова нещата се получиха толкова добре. Без думи съм, мечтая си за този момент, откакто дойдох в Мадрид. Да празнувам на “Сантиаго Бернабеу”, докато феновете скандират името ме направи много радостен”, коментира Родриго.

