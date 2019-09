Антъни Джошуа може да се откаже от бокса, ако победи Анди Руис

Промоутърът Еди Хърн спомена, че има възможност бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа да се пенсионира след мача реванш с Анди Руис. Двамата ще се се изправят един срещу друг отново на 7-ми декември в Саудитска Арабия.

На въпрос относно следващия съперник на победителя от двубоя между Джошуа и Руис промоутърът заяви, че това със сигурност би бил Дионтей Уайлдър, ако "Бронзовият бомбардировач" не се бие с Тайсън Фюри преди това.

"В момента Джошуа е фокусиран единствено върху това да победи Руис и отново да стане световен шампион в тежка категория. Да се превърне в най-великият в този спорт. Ако мексиканецът победи, промоутърът му ще пробва да го изправи срещу Уайлдър", заяви Хърн.

"Но ако AJ победи, кой знае какво ще направи? Може да се откаже. Вероятно ще помислите, че се опитвам да привлека внимание, но всичко е възможно", добави Хърн.

