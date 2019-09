Касано: Юве рискува да остане без трофей, ако разчита на Дибала

Бившият нападател Антонио Касано не смята, че в Ювентус трябва да възлагат големи надежди на играча си Пауло Дибала , ако искат да спечелят трофей през този сезон.

“Чувал съм някои хора да наричат Дибала “феноменален” или “Новия Меси” през последните две-три години. Както съм казвал и преди, за мен той си остава добър играч. Въпреки това, ако в Ювентус разчитат на него, рискуват да не спечелят нищо през този сезон”, коментира Касано в предаването Tiki Taka.

Antonio Cassano blasted Paulo Dybala as a flop and warned “if #Juventus rely on him, they risk not winning anything this season.” https://t.co/4JraVD0sw7 #SerieA #Argentina pic.twitter.com/uiJMWJ4QlU