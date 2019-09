Тенис Григор Димитров: Първата ми победа на US Open имаше най-голяма стойност 26 септември 2019 | 17:55 0



Григор Димитров изигра първия си мач след US Open, където постигна първа победа над Роджър Федерер и достигна до полуфиналите. Тази сутрин най-добрият български тенисист спечели със 7:5, 7:5 срещу британеца Даниел Еванс и се класира за четвъртфиналите на турнира в Ченду (Китай).



"Дан е труден съперник. Познаваме се отдавна. Той се чувства уверен на тази настилка. Опитах се да не му давам много време за реакция, коментира Григор след победата си. - Това беше първият ми мач след US Open. Имаше малко нерви, исках да се представя добре. Беше интересно последните 15 седмици."



Попитан дали успехът срещу Федерер му дава още повече увереност, Димитров отговори: "Всеки път, когато победиш топ играч, го оценяваш. Отдавна чаках тази победа и нямаше как да се случи на по-добра сцена. Искам един ден да съм такъв тенисист. Мисля, че отново съм на правилния път и всеки ще иска да ме победи. Може да ви прозвучи странно, но първата победа на US Open имаше най-голяма стойност. Тя ми даде възможност да започна да градя увереност, защото не става дума за един мач, това е процес."

