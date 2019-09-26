ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 5:0 Септември (София)

последен:
23.09.2019

Литекс - ЦСКА 1948

следващ:
01.10.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Обявиха съдията на дербито Литекс - ЦСКА 1948

26 септември 2019 | 17:17 - Обновена
Обявиха съдията на дербито Литекс - ЦСКА 1948
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Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за десетия кръг във Втора лига. Дербито между Литекс и ЦСКА 1948 беше поверено на Стефан Павлов. Негови помощници ще бъдат Станимир Илков и Мирослав Желев.

Ето и всички наряди:

28 Сеп 2019 г. Събота 17:15 ч.

ОФК Пирин ЕООД - ПФК Монтана 1921

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Благой Кирилов Манов

СН: Стефан Спасов Иванов

29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.

ОФК Поморие - Спартак Варна

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Иванов Делчев

4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев

СН: Асен Йорданов Николов

29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомотив 1929

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Ириней Марчев Бодуров

4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски

СН: Красимир Драганов Драганов

29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.

ФК Кариана - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Дарин Росенов Страхилов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Георги Владимиров Игнатов

30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Спартак Плевен

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Никола Павлов Петров

СН: Тихомир Георгиев Боболов

30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - Хебър 1918

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Ивелин Иванов Рашев

4-ТИ: Димитър Иванов Желязков

СН: Любомир Йорданов Войков

1 Окт 2019 г. Вторник 17:30 ч.

ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948

ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Николай Тодоров Петров

Втора лига
10 кръг, вторник 1 октомври
Литекс
17:30
ЦСКА 1948
Втора лига М П Р З Г точки
1 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
8
8
0
0
24:4 (20)
24
2 Септември (София) Септември (София)
8
7
0
1
18:12 (6)
21
3 Локомотив (София) Локомотив (София)
9
6
0
3
13:5 (8)
18
4 Монтана Монтана
9
5
2
2
15:6 (9)
17
5 Нефтохимик Нефтохимик
8
4
1
3
14:9 (5)
13
6 Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик)
8
4
1
3
11:9 (2)
13
7 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
8
3
3
2
12:10 (2)
12
8 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
8
3
3
2
10:8 (2)
12
9 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
9
3
3
3
10:14 (-4)
12
10 Литекс Литекс
8
3
2
3
16:9 (7)
11
11 Лудогорец 2 Лудогорец 2
8
2
4
2
10:10 (0)
10
12 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
9
2
3
4
9:17 (-8)
9
13 Спартак (Варна) Спартак (Варна)
9
2
2
5
4:14 (-10)
8
14 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
8
2
1
5
4:11 (-7)
7
15 Струмска слава Струмска слава
9
2
0
7
8:17 (-9)
6
16 Спартак (Плевен) Спартак (Плевен)
9
1
2
6
3:16 (-13)
5
17 Поморие Поморие
9
1
1
7
5:15 (-10)
4
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 515

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КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 2
отговор
26 септември 2019 | 17:33

от сп0ткал го нарекли това - дерби - дерби за кого - за вашия господар - КИРО НАРКОМАНА ли? Рейтинг: 0 0

КУРВИТЕ НА КИРО КАПТАГОНА
(Гост) 1
отговор
26 септември 2019 | 17:33

от авиатор-струма-марикостиново-обеля-делиорман-1945+3 ги чака плитък трап и скорошно закриване Рейтинг: 0 2 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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