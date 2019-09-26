Обявиха съдията на дербито Литекс - ЦСКА 1948

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Втора лига
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за десетия кръг във Втора лига. Дербито между Литекс и ЦСКА 1948 беше поверено на Стефан Павлов. Негови помощници ще бъдат Станимир Илков и Мирослав Желев.
Ето и всички наряди:
28 Сеп 2019 г. Събота 17:15 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Монтана 1921
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Стефан Спасов Иванов
29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ОФК Поморие - Спартак Варна
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Иванов Делчев
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Асен Йорданов Николов
29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Ириней Марчев Бодуров
4-ТИ: Даниел Пламенов Краевски
СН: Красимир Драганов Драганов
29 Сеп 2019 г. Неделя 17:00 ч.
ФК Кариана - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Дарин Росенов Страхилов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Владимиров Игнатов
30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Спартак Плевен
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Тихомир Георгиев Боболов
30 Сеп 2019 г. Понеделник 18:00 ч.
ФК Черноморец Балчик - Хебър 1918
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Стефан Делчев Делчев АС2: Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Любомир Йорданов Войков
1 Окт 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ФК Литекс - ФК ЦСКА 1948
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Николай Тодоров Петров
Втора лига
10 кръг, вторник 1 октомври
Литекс
17:30
ЦСКА 1948
8 халф
10 вратар
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(Гост) 2
отговор
от сп0ткал го нарекли това - дерби - дерби за кого - за вашия господар - КИРО НАРКОМАНА ли? Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
от авиатор-струма-марикостиново-обеля-делиорман-1945+3 ги чака плитък трап и скорошно закриване Рейтинг: 0 2